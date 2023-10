Miasmi Benevento, Bo Industries: "Valori dicono che problema non dipende da noi" L'azienda replica alla diffida del Comune: "Misurazioni evidenziano nostri valori sotto soglia"

Nel merito della vicenda miasmi arriva la memoria difensiva della “Bo Industries”, l'azienda produttrice di burro in zona industriale Asi tra quelle diffidate dal Comune di Benevento a intervenire per mitigare la produzione degli odori.

L'azienda spiega che “posta la ferma determinazione ad attivare ogni accorgimento utile per la prevenzione delle produzione e mitigazione degli odori, deve rilevarsi che gli esiti degli accertamenti richiamati nel provvedimento emesso non individuano affatto una condizione di inquinamento odorigeno riferibile alla “Bo Industries” e comunque il superamento di limiti imposti dalla legge”.

Ed elencando i parametri la nota dell'azienda spiega che “agli esiti delle indagini di Olfattometria dinamica sono significativi di una corretta gestione delle emissioni atmosferiche, in quanto i valori riscontrati nei pressi di “Bo Industries” sono stati di un valore ben inferiore a quello rilevato presso l'abitazione di L.R. Circostanza che consente di escludere che l'azienda sia fonte degli odori molesti”.

E ancora “Le misurazioni effettuate mediante analizzatore portatile il 18 settembre 2023 hanno evidenziato presso “Bo Industries” valori inferiori alla soglia di rilevamento odoroso tipico di “uova marce” e “la stessa Arpac ha individuato, sulla base di considerazioni meramente ipotetiche, la “Bo Industries” quale sorgente meno intensa rispetto ad altre attività ricadenti in zona Asi”.

Di qui la conclusione della nota: “L'assoluta irrilevanza inquinante degli esiti degli accertamenti eseguiti da Arpac hanno trovato conferma nelle analisi commissionate in data 22 Settembre di concentrazione degli odori. Dal rapporto di prova del 25 settembre è emerso che sono presenti lievi concentrazioni di odori che non determinano minimamente le problematiche odorigene presenti in zona Asi. Documento – conclude la nota – sottoscritto anche dal Chimico Carlo Alberto Iannace, a conferma delle valutazioni di ordine tecnico scentifico che vi sono svolte”.