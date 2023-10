Simeone aderisce a Forza Italia "Pronto a dare il mio contributo per la crescita del partito"

Augusto Simeone, ex Sindaco di Fragneto Monforte e già Consigliere provinciale nonché assessore della Provincia di Benevento, sceglie Forza Italia. Il medico del comprensorio del Tammaro, sigla l’intesa dopo una scelta collegiale, condivisa con un gruppo di amici pronti a sostenere le attività che il movimento politico azzurro sta portando avanti nel Sannio.



“Aderisco con particolare determinazione a Forza Italia, convinto di fare una scelta giusta in considerazione soprattutto dell'ottimo lavoro che l'onorevole Francesco Maria Rubano sta svolgendo per il Sannio. Spero di poter essere utile alla crescita del partito e dare una mano alla nostra collettività.”