Manovra, Rubano : "Migliora la sanità: giù liste attesa e tetti a convenzionati" Il deputato di Forza Italia: "Verso approccio che coinvolge prevenzione, assistenza e territorio"

"La recente manovra economica si rivolge con attenzione ai reali bisogni del nostro paese, con un particolare focus sulla sanità. La legge di bilancio include una serie di misure finalizzate a potenziare il sistema sanitario, quali il rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, la ridefinizione dei limiti di spesa farmaceutica e la revisione delle modalità di distribuzione dei farmaci. L'investimento complessivo di 136 miliardi di euro è destinato a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e ad abbattere le liste d'attesa, garantendo un trattamento contrattuale più equo e adeguato per i professionisti del settore. In particolare, siamo lieti di annunciare un incremento di 3 miliardi di euro per il sistema sanitario, un passo fondamentale nella lotta contro le liste d'attesa per la quale Forza Italia si è molto battuta. Un aspetto di notevole importanza è il superamento del tetto di spesa per la sanità convenzionata, con l'obiettivo di porre fine alle disparità regionali. Questi fondi costituiscono un elemento essenziale di una strategia più ampia finalizzata a riformare il sistema sanitario, promuovendo un approccio integrato che coinvolge la prevenzione, l'assistenza domiciliare, il territorio e le strutture ospedaliere." Così in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.