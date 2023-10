De Stasio: immobile di via Franco torna nella disponibilità della città La consigliera comunale ricorda l'azione intrapresa negli scorsi anni per l'immobile

"Quale Consigliere Comunale del gruppo “Prima Benevento”, inoltravo, in data 3 Agosto 2023 (Prot n. 58333) un’interrogazione all’Assessore al Demanio e Patrimonio, Attilio Cappa, nella quale denunziavo l’occupazione abusiva dell’immobile comunale ubicato in via N. Franco dal lontano 2014, e soprattutto la totale inerzia dell’Amministrazione dal 2018, epoca alla quale risale l’ultima nota del Comune per concordare, in esito all’Ordinanza di rilascio emessa in data 21/03/2016, la data di accesso e presa in possesso dell’immobile".

Così Rosetta De Stasio Consigliere Comunale “Prima Benevento” che prosegue: "Nell’interrogazione chiedevo di sapere quali erano le azioni intraprese per l’effettivo rilascio dell’immobile comunale, a chi risultavano intestate le utenze a servizio dello stesso, e quali provvedimenti l’Assessore intendesse adottare al fine di recuperare la disponibilità del bene. La questione veniva da me portata anche nella competente commissione consiliare. Non ho avuto alcuna risposta all’interrogazione, come purtroppo capita spesso, ma plaudo all’azione finalmente posta in essere nella giornata di ieri che ha consentito al Comune di rientrare nella disponibilità

dell’immobile, da destinare, così come previsto in origine, a sede e/o uffici di associazioni di volontariato.

Ovviamente ritengo molto più importante, in esito ad un’interrogazione, un’azione concreta, rispetto ad una semplice, seppur doverosa, risposta istituzionale.

Non posso che essere soddisfatta nel prendere atto che la mia attività di consigliere comunale di opposizione dia, sebbene dopo un poco di tempo, frutti concreti.

Continuerò a lavorare nell’interesse della città con l’auspicio di poter raggiungere ulteriori risultati: è questo il mio compito ed è questo il ruolo assegnatomi dai cittadini che hanno creduto in me e nelle mie proposte programmatiche eleggendomi a rappresentarli".