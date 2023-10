Post su Hitler. Massaro si autosospende da Fdi. Matera: "Parole inaccettabili" Il consigliere comunale di Moiano: "Ho sbagliato". Il senatore: "Epilogo giusto"

Arriva l'autosospensione da Fratelli d'Italia per Massaro, il consigliere comunale di Moiano che aveva postato parole shock inneggianti a Hitler.

Questa la nota: "Faccio ammenda per l’increscioso episodio causato dalla leggerezza con la quale mi sono espresso sul web lo scorso lunedì. Mi sono espresso male riconosco di aver sbagliato e pertanto ho prontamente rimosso il contenuto. Nel ribadire la mia ferma lontananza culturale e politica da ogni forma di dittatura e discriminazione razziale, intendo chiedere scusa a tutti ed alla mia comunità politica e per tutelare l’immagine e l’integrità del Partito ho deciso di autosospendermi dallo stesso".



Il senatore Matera nel merito parla di "Epilogo giusto. Sono espressioni che per noi di Fratelli d'Italia risultano totalmente inaccettabili".