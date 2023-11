FdI Sannio, Rosella nominato a capo del Dipartimento Scienza e Innovazione E' presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Pietrelcina

Antonio Rosella nominato a capo del Dipartimento Scienza e Innovazione di Fratelli d'Italia Sannio. “E’ un vero onore per me essere stato nominato dal senatore Domenico Matera Responsabile provinciale del Dipartimento Scienza e Innovazione di Fratelli d’Italia”, commenta Rosella, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia “Andare Oltre” di Pietrelcina.

“Ringrazio il senatore per la fiducia riposta in me e sono felice di rappresentare anche la mia comunità in questo importante compito, proferendo il massimo impegno nella pianificazione delle attività. Faccio altresì i complimenti ad Alessio Scocca, membro del nostro Circolo, per la conferma quale Vice-presidente provinciale del nostro Partito nel Sannio. Fratelli d’Italia è cresciuto anche a Pietrelcina, triplicando i tesserati dello scorso anno, mettendo in campo tante iniziative alle quali ne seguiranno di nuove”.