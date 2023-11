Accordo IV ed NdC, Izzo: da Cacciano un giudizio approssimativo "Dispiace che il PD non ancora ha fatto tesoro dell’esperienza delle scorse politiche"

In merito alle parole del segretario del PD Giovanni Cacciano rilasciate a Castelvenere sull’accordo IV ed NdC interviene Bepy Izzo, Presidente Provinciale di Italia Viva: “Davvero approssimativo il giudizio espresso dal segretario provinciale del PD in merito al progetto federativo di Centro siglato da Italia Viva e NDC. A ben vedere si tratta di due forze politiche senza le quali, in Campania e non solo, non si vince alcuna competizione elettorale. Dispiace che il PD non ancora ha fatto tesoro dell’esperienza delle scorse politiche, allorquando, pur di non guardare agli schieramenti centristi e riformisti, si rese artefice della sconfitta in diversi collegi contenibili, regalando di fatto la maggioranza assoluta al governo di centro destra a guida Meloni”.