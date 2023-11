Rubano (FI): "Buon lavoro in territorio sannita al Questore Trabunella" "Saprà operare nel migliore dei modi per dare sicurezza ai cittadini del territorio"

"Nel giorno del suo insediamento, auguro a Giovanni Nunzio Trabunella il mio personale buon lavoro in territorio sannita". Così l’onorevole Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella commissione bicamerale sulle Eco-Mafie. "Sono certo - ha rimarcato il deputato sannita - che il nuovo Questore di Benevento saprà operare nel migliore dei modi per dare sicurezza ai cittadini del territorio e far sentire la Polizia di Stato come un porto sicuro a cui approdare nelle situazioni di necessità”.