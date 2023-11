Cacciano risponde ad Agostinelli: siamo sempre stati alternativi Il segretario del Pd sulle accuse di tagliare i ponti del dialogo con le forze centriste

"Da tempo fatico a comprendere le dichiarazioni del segretario di NdC, Carmine Agostinelli".

Il segretario provinciale del Partito democratico di Benevento così dopo le accuse di aver spezzato ogni tentativo di dialogo con NdC e IV.

"La storia politica di questi anni è di una chiarezza esemplare, autoevidente. Siamo stati sempre alternativi. Al comune di Benevento, alla Provincia e alle elezioni politiche di un anno fa allorché il partitino mastelliano, che nel frattempo si è pure dimezzato, ha conseguito lo 0,16 per cento (zero virgola sedici) dei voti su base nazionale. L’aritmetica – sia detto sine ira et studio – ha già risolto le polemiche che Agostinelli cerca in tutti i modi di imbastire".