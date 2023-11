Puc: primo incontro al Comune Tema "Benevento: tempi ed esigenze dei cittadini" con comitati quartiere, ordini e non solo

E' previsto per domani, 22 novembre, il primo dei quattro incontri funzionali alla redazione del Piano urbanistico Comunale. L'appuntamento, in programma a partire dalle ore 10 presso Palazzo Paolo V, sarà dedicato al tema 'Benevento: tempi ed esigenze dei cittadini' e si propone l’obiettivo di registrare le necessità ed ascoltare le proposte di una platea ampia che, domani vedrà protagonisti ordini professionali, comitati di quartiere ma anche singoli cittadini intenzionati a partecipare alla costruzione dello strumento urbanistico chiamato a disciplinare il futuro della città. Per far pervenire le proprie adesioni o inoltrare elaborati tecnici da affrontare durante i lavori, è stata dedicata un’apposita mail: partecipoalpuc@comunebn.it

All'appuntamento è annunciata la partecipazione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, oltre a quella dell'assessore all'Urbanistica, Molly Chiusolo e del presidente del Consiglio comunale, Renato Parente.