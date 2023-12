NdC: puntiamo a confermare e rafforzare la maggioranza al Consiglio provinciale L'intervento del presidente NdC e sindaco di Paduli Domenico Vessichelli

“Con tre liste formate da sindaci e amministratori rappresentativi di tutti i comprensori della provincia, puntiamo a confermare e rafforzare la maggioranza al Consiglio provinciale di Benevento. La leadership di Clemente Mastella si è confermata anche in questa occasione riferimento saldo per molti amministratori e si è confermato uno schema di alleanze collaudato e vincente. In nome di una visione degasperiana e di apertura politica, abbiamo garantito ai nostri alleati un leale e concreto supporto politico-elettorale, perché l’importanza di una squadra e di un modello di governo vincente non sia subordinato all'aritmetica elettorale. Ringraziamo i candidati, i sottoscrittori, gli amici che hanno profuso energie e impegno per comporre compagini competitive in un’elezione, di secondo grado, che ha aspetti singolari sotto il profilo tecnico-normativo. Ma la legge Delrio, al netto di qualche previsione sballata, è in vigore e con essa ci confrontiamo serenamente. Ringraziamo anche gli amici di Italia Viva con i quali I rinsalda un’alleanza politica e programmatica che auspichiamo generi risultati importanti anche negli appuntamenti elettorali tradizionali”.

Lo scrive il presidente NdC e sindaco di Paduli Domenico Vessichelli, all’indomani della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale. “Quanto al calendario elettorale e alla variazione operata dagli uffici provinciali, ricordiamo che il complesso meccanismo che sorregge la Delrio nasconde tecnicalità e insidie che possono indurre a qualche variazione in corsa. Drammatizzare una semplice correzione tecnica che si è tradotta in una modifica cronologica di poche ore, significa precipitare la politica nei meandri dei cavilli procedurali: siamo sicuri, o lo speriamo quantomeno, che questa volontà è estranea a tutte le forze politiche”, conclude Vessichelli.