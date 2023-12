Malies ed Ex Orsoline: ok al progetto di fattibilità per riqualificazione Pasquariello: "Uno tra i progetti più qualificanti dell'amministrazione Mastella"

La Giunta comunale, presieduta dal vicesindaco Francesco De Pierro in sostituzione del sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione funzionale, energetica e l'adeguamento sismico degli immobili Ex Orsoline ed Ex Malies.

"Si tratta - spiega l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello nell'illustrare il provvedimento - di uno dei progetti più qualificanti dell'Amministrazione Mastella. Con l'approvazione odierna potremo bandire l'appalto integrato, mettendo a gara contestualmente progettazione esecutiva e lavori. Con quasi sedici milioni di euro del programma PinQua, l'intera area di piazza Commestibili sarà riqualificata. L'ex Malies diventerà polo d'eccellenza per esaltare le eccellenze enogastronomiche del territorio, mentre per il complesso ex Orsoline il progetto prevede, agli ultimi due piani, la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, con canoni accessibili per le fasce più vulnerabili, mentre il piano terra sarà dedicato al mondo accademico, delle imprese e della ricerca con spazi di coworking e contaminazione funzionale. L'Amministrazione di Clemente Mastella sarà quella che farà risorgere a nuova vita l'area di piazza Commestibili", conclude l'assessore.