Puc, nuovo appuntamento su "Cultura, transizione e percezione territorio" Con il Sindaco Mastella, Molly Chiusolo, Renato Parente e il redattore del Puc, Pio Castiello

Domani, 6 dicembre, presso la sala di Palazzo Paolo V a partire dalle ore 10, si terrà il terzo dei quattro appuntamenti organizzati dall'assessorato all'Urbanistica e dalla presidenza del Consiglio comunale, in vista della redazione del Puc, il Piano urbanistico comunale. Si tratta di una fase di ascolto, aperta e condivisa, per modellare il documento alle esigenze della città.

Nell'incontro di domani si parlerà di 'Cultura, transizione e percezione del territorio' insieme alle università, agli operatori e alle associazioni culturali ed ai cittadini interessati a partecipare. All'appuntamento saranno presenti il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, l'assessore all'Urbanistica, Molly Chiusolo, il presidente del Consiglio comunale, Renato Parente e il redattore del Puc, Pio Castiello.

Per far pervenire le proprie adesioni o inoltrare elaborati tecnici da illustrare durante i lavori, è stata dedicata un’apposita mail: partecipoalpuc@comunebn.it.