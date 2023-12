Mastella: "Più controlli su parcheggi disabili e su scivoli e marciapiedi" Richiesta del sindaco al comandante della Polizia Municipale, Bosco

Inciviltà nei parcheggi, con gli stalli per disabili spesso occupati abusivamente e auto in sosta nei pressi degli scivoli che permettono l'accesso delle persone in sedia a rotelle: situazione su cui il sindaco Mastella chiede tolleranza zero. “Vanno intensificati, con immediatezza, i controlli sui parcheggi riservati ai disabili, nonché sui veicoli in sosta davanti agli scivoli e ai marciapiedi, procedendo con l’adozione dei provvedimenti all’uopo previsti”. E’ questa la richiesta inviata al comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco dal sindaco Clemente Mastella, che ha altresì richiesto di effettuare analoghi controlli anche sui parcheggi rosa.