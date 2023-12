Alternativa per Benevento sul Comitato di indirizzo Fondazione Città Spettacolo Ora archiviare una lunga stagione di anonimato e precarietà

“Auguri di buon lavoro ai neo componenti del Comitato di indirizzo della Fondazione Città Spettacolo - così Alternativa per Benevento in una nota -. Un mix di qualificate personalità del mondo dell’arte, della letteratura contemporanea, dell’imprenditoria e della ricerca culturale legata al territorio. L’auspicio è che il Comitato sia messo nelle migliori condizioni per rilanciare le attività della Fondazione e archiviare una lunga stagione di anonimato e precarietà. Sempre che le scelte lungimiranti di oggi non siano poi compromesse dalla nomina di un Consiglio d’Amministrazione lottizzato, in cui competenze e saperi cedono il passo a profili selezionati col bilancino della fedeltà politica. In tal caso il Comitato di indirizzo rischierebbe di essere ridotto ad un mero orpello, prezioso ma pur sempre orpello. Tuttavia siamo sicuri che il Sindaco e l’assessore al ramo sapranno dare continuità alla svolta, affidandosi, anche per il CdA, a personalità di riconosciuta caratura culturale. Ciò detto, restano ferme le nostre riserve su alcuni indirizzi in campo culturale, a cominciare dalla preoccupante involuzione della Rassegna Città Spettacolo che, negli ultimi anni, ha decisamente perso le caratteristiche di evento teatrale di rilevanza nazionale per privilegiare l’intrattenimento e la musica leggera. Toccherà al Comitato di indirizzo indicare strade nuove e promuovere una intelligente programmazione delle iniziative che possano definire, sempre più e sempre meglio, l’identità di Benevento città-cultura, con un’attenzione particolare alle tante vivaci esperienze che a livello locale si sono imposte per originalità e creatività”.