Santa Maria degli Angeli, il gruppo Pd: "Vicinanza alle famiglie" La nota del gruppo del partito democratico al Comune di Benevento

Disagi a Santa Maria degli Angeli, interviene in una nota il gruppo Pd al comune di Benevento.

“Esistono tante Benevento nella nostra Città. E spesso si tratta di realtà dimenticate o addirittura abbandonate dalle istituzioni". Così inizia l'intervento degli esponenti Dem a Palazzo Mosti che aggiungono: "Prendiamo il caso di Santa Maria degli Angeli. Per mesi i residenti di uno dei condominii di proprietà comunale hanno reclamato un briciolo di attenzione. Lo hanno fatto sollecitando noi, consiglieri comunali ma anche i media e la stampa locale. E in effetti sono intervenuti tutti. Tutti tranne l’unico deputato a farlo: il Comune di Benevento. Non sono bastate le immagini di un portone rotto, con conseguente via-vai di estranei anche nelle ore della notte, la denuncia del sistema elettrico saltato, di un citofono che non funziona da anni o ancora il ritrovamento di un materasso nello scantinato, diventato evidentemente la residenza di ignoti. A palazzo Mosti non si è smosso nessuno. Come se non meritassero ascolto le richieste portate da un condominio abitato da famiglie e persone anziane. Eppure il Comune una sola cosa doveva fare: nominare l’amministratore. Ma quando non ci sono nastri da tagliare le procedure a Benevento diventano lunghissime, interminabili. E così a distanza di mesi, nonostante la nomina degli idonei – sostengono ancora gli esponenti del gruppo Pd al Comune - l’amministratore ancora non c’è. E agli inquilini non è restato altro da fare che autotassarsi per limitare, quantomeno, i disagi e i pericoli. A loro va il nostro ringraziamento e la nostra vicinanza. Nella speranza che presto le luci di questa Città possano accendersi ovunque e per tutti. Perché è vero: esistono tante Benevento. Ma meriterebbero tutte la stessa considerazione”.