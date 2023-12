Santa Maria degli Angeli, il Pd incalza: si abbandoni la logica dello struzzo Il segretario cittadino Pd: problemi datati, da affrontare subito

"A leggerla così, la nota dell'assessore Cappa, sarebbe da correggere principalmente con un passaggio, un'aggiunta: “La spedizione del Pd, con quattro consiglieri, ha prodotto una photo opportunity, un banale attacco politico e una nota dell'assessore Cappa”, che vista la rarità assoluta è materiale assai di pregio, e dunque a tutti gli effetti un risultato ottenuto".

Così, in una nota, il segretario cittadino del Partito democratico Francesco Zoino "Peccato che l'essere testimoni di un evento così raro e, dunque, significativo non coincida con un contenuto altrettanto significativo. Se l'intervento serve a stigmatizzare piccato una semplice segnalazione dei consiglieri d'opposizione che hanno raccolto le istanze dei cittadini, l'assessore Cappa poteva rimandare ulteriormente il momento della segnalazione della sua presenza. A Santa Maria degli Angeli i problemi erano datati, segnalarli non è cercare visibilità, ma fare il

proprio dovere di consigliere: dovere dell'amministrazione è lavorare per risolverli... e per farlo, ci spiace, serve uscire dallo schema mastelliano secondo cui è colpa del Pd che li ha lasciati o, come in questo caso, che li ha segnalati...se si è capaci. Si abbandoni una volta e per tutte la solita routine … quella dello “struzzo”…. i problemi, se reali, come opportunamente segnalato dal gruppo consiliare dem, vanno affrontati senza batter ciglio … basta nascondersi per fuggire dalle proprie responsabilità".