La città produttiva, se ne parla per gli incontri in vista del puc L'assessore Chiusolo: finora grande riscontro

"Domani terremo il quarto ed ultimo incontro in cui incontreremo la città per ascoltare proposte ed osservazioni in vista della redazione del nuovo Piano urbanistico comunale". A comunicarlo è l'assessore comunale all'Urbanistica, Molly Chiusolo, che tratteggia anche un bilancio sulle tre giornate precedenti: "Il grande riscontro che abbiamo registrato con i primi appuntamenti conferma il desiderio della città di voler essere protagonista del cambiamento che la riguarda. Abbiamo disegnato un percorso che ruotando attorno a grandi temi - la sicurezza, l'ambiente, il sociale, la cultura, l'economia, lo sport - potesse unire e riammagliare le istanze che provengono dai protagonisti di questa grande trasformazione: i cittadini".

"Per riuscire nel tentativo di non licenziare un documento percepito come estraneo - aggiunge l'assessore - quando non addirittura ostile, come già accaduto in passato, abbiamo chiamato a contribuire tutti i corpi intermedi della società, come associazioni, comitati di quartiere, ordini professionali, sfruttandone la competenza e la conoscenza". "Domani – conclude Chiusolo – ascolteremo le proposte che perverranno dal mondo produttivo. Il Puc, difatti, avrà ripercussioni economiche importanti e pertanto sarà cruciale il confronto con i principali attori del sistema".

L'appuntamento è previsto per le ore 10 presso Palazzo Paolo V con 'La Città Produttiva: opportunità e sfide del sistema produttivo".