Lavori su tratta Eav Srl Benevento - Napoli, Nappi interroga De Luca Definire i motivi dei ritardi dell'ultimazione dei lavori

I lavori sulla tratta Eav Srl Benevento - Napoli Via Cancello e il rinvio dell'ultimazione dei lavori al centro dell'interrogazione a risposta scritta di Severino Nappi, capogruppo della Lega in consiglio regionale al Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca.

“Premesso che – si legge nell'interrogazione - nel febbraio 2020 la società regionale di trasporto pubblico EAV Srl ha annunciato l’avvio dei lavori, con finanziamenti a carico della Regione Campania, sulla tratta Benevento – Napoli Via Cancello, con termine di conclusione degli stessi fissato entro il mese di febbraio 2022;

i lavori hanno comportato la sospensione del servizio dapprima parzialmente e successivamente in maniera definitiva e completa a partire dall’8 marzo 2021, causando quindi rilevanti disagi agli utenti, costretti ad utilizzare mezzi sostitutivi;

la conclusione dei lavori tuttavia è stata reiteratamente rinviata; da ultimo, peraltro soltanto dopo molteplici sollecitazioni, la società ha indicato quale “nuova” data di conclusione dei lavori il mese di ottobre 2023; purtroppo, anche questo termine è stato ulteriormente posticipato, per ora al mese di marzo 2024;

Evidenziato che questo ulteriore rinvio della conclusione dei lavori suona come una beffa per i tanti cittadini che utilizzano la citata tratta per lavoro e per urgenti necessità; anche laddove lo stesso fosse realmente rispettato, è emerso che occorrerebbero anche sei mesi per prove e verifiche da parte della società ANSFISA prima della effettiva messa in esercizio del servizio;

Ricordato che sull’andamento dei lavori in questione sussiste un obbligo di controllo e vigilanza da parte della Regione Campania, quale ente finanziatore - anche ai fini del rispetto dei tempi dettati dalla normativa comunitaria e del capitolato d’appalto - di cui tuttavia allo stato non vi è traccia alcuna;

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto Consigliere Regionale interroga il Presidente della Giunta Regionale per conoscere se, dopo l’ennesimo rinvio della data di ultimazione dei lavori in parola, intende finalmente disporre la necessaria attività di verifica e di accertamento sull’andamento dei lavori anche al fine di accertare le responsabilità individuali di fronte a simile, inaccettabile modus operandi adottando altresì i relativi provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che saranno individuati quali responsabili”.