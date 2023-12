Rubano: "Vicino alla comunità di San Lorenzello" Il deputato: "Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie di Giampiero e Biagio"

“Voglio esprimere il mio dolore e porgere le mie più vive condoglianze alle famiglie dei due giovani laurentini, Giampiero e Biagio, tragicamente venuti a mancare all’affetto dei propri cari in seguito ad un terribile sinistro stradale. La Valle Telesina si stringe in un forte abbraccio alla comunità di San Lorenzello toccata da un lutto cosi doloroso” così in una nota l’onorevole Francesco Maria Rubano.