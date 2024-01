D'Apice: "Pepe legga i dati della Ragioneria dello Stato" L'esponente FI: "Le sue richieste di confronto pubblico forse figlie di tanto tempo libero"

"Antonella Pepe si riconferma personaggio politico in cerca d'autore che attacca autorevoli esponenti politici per qualche minuto di notorietà. Probabilmente le sue richieste di confronto pubblico a 360 gradi sono la conseguenza di un patrimonio infinito di tempo libero che sarebbe opportuno impiegare in cose piu proficue. Se proprio è diffidente nei confronti dei dati pubblicati dall'onorevole Rubano può comodamente dalla sua poltrona di casa leggere sui siti istituzionali in particolare della Ragioneria dello Stato. Con le ultime disinvolte dichiarazioni Antonella Pepe rende palese anche le motivazioni delle sue molteplici sconfitte, persino in seno al suo partito, nonché il costante isolamento nel Partito Democratico sannita e nel panorama politico provinciale. Mi sento di suggerire all'iscritta del PD Antonella Pepe di organizzarsi meglio e concentrare le sue energie su battaglie serie altrimenti rischia di diventare l'astro "non" nascente del Pd sannita aggiungendo altre sconfitte elettorali a quelle già certificate dagli elettori sanniti e imbarazzanti sconfitte congressuali ad opera dei suoi colleghi di partito" così in una nota a sua firma Dolores D'Apice, esponente provinciale di Forza Italia.