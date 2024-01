De Rienzo (Forza Italia) risponde a Crafa: ""La verità è valore da preservare" "Apporto elettorale è prossimo allo zero termico"

"Nella vita come in politica è legittimo cambiare opinione e anche i partiti, ma le considerazioni disinvolte e prive di ogni adesione alla realtà impongono delle riflessioni soprattutto per il decoro e l’immagine di un grande partito come Forza Italia non certamente per il danno elettorale cagionato dalla fuoriuscita della sig.ra Crafa il cui apporto elettorale è prossimo allo zero termico. L’affermazione della verità è il primo obiettivo a cui dovrebbe tendere chi si impegna e partecipa alla vita di un partito. In quanto alla nutrita partecipazione all’ultimo congresso di Forza Italia di Telese oltre ai dati certificati dagli accrediti e dalla registrazioni dei non iscritti, la sig.ra Crafa novella mistificatrice folgorata sulla via di Venafro può chiedere ai segretari degli altri partiti magari proprio al segretario del partito a cui ha recentemente ha aderito e manifestato la sua assoluta devozione ammesso che questo nuovo ardore politico reggerà fino alle europee. E’ doveroso sottolineare con la medesima serenità che la sua esclusione dagli organi di partito durante l’ultimo congresso, sono stati esclusivamente la conseguenza del suo modesto impegno nel partito e nella campagna di adesione degli ultimi mesi. Ovviamente la sig.ra Crafa potrà contribuire con il suo patrimonio di idee e di consensi al successo di qualsiasi forza politica riterrà opportuno ma non le sarà consentito di offendere la dignità e la lealtà delle migliaia di iscritti e simpatizzanti che quotidianamente si adoperano per la crescita di Forza Italia. Ci auguriamo per il futuro che eviterà queste cadute di stile, soprattutto se consideriamo i contenuti dei messaggi da lei fatti circolare fino al giorno prima del congresso di contenuto diametralmente opposto a totale supporto delle scelte dell’on. Rubano che la invitiamo a rileggere prima di pubblicare questi soliloqui di cui ci auguriamo non sia solo il volto di una voce sussurrata" così in una nota a sua firma Massimo De Rienzo, responsabile organizzativo e della segreteria provinciale di Forza Italia.