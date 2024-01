Rubano: la Provincia non sia succursale di Faicchio Il parlamentare di Forza Italia: pari dignità per gli operatori economici

"Lavoreremo affinché la Rocca dei Rettori espleti le proprie funzioni con imparzialità e trasparenza garantendo a imprese e professionisti pari opportunità nel pieno rispetto delle norme. - ha dichiarato in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano - Ho chiesto ai nostri Consiglieri provinciali di monitorare e recuperare gli atti dal 2021 ad oggi. Verificheremo se la Provincia sia diventata una succursale di Faicchio. Quanto accaduto alle elezioni di Benevento città e alle politiche non dovrà più verificarsi, nell’interesse del territorio e per tutelare la dignità di degli operatori economici. Tutti devono avere gli stessi diritti e pari dignità" ha concluso Rubano.