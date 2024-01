Provincia. Iacchetta (FI) chiede accesso agli atti su provvedimenti dal 2022 La Consigliera provinciale: "nominativi di chi lavora per gli enti, e provvedimenti partecipate"

“Ho depositato e protocollato agli atti della Provincia una formale richiesta di accesso agli atti per verificare quanto è accaduto in seno all’Ente", così in una nota la consigliera provinciale Anna Iachetta di Forza Italia che continua: "L’ho fatto perché è indiscusso interesse dei cittadini sanniti, per il mio tramite e per la funzione che mi è stata attribuita di Consigliere provinciale con facoltà di vigilanza e controllo, avere precisa contezza dei provvedimenti inerenti l'aggiudicazione di gare d'appalto di servizi e lavoro, degli affidamenti diretti sempre di servizi e lavori, degli affidamenti di incarichi professionali, delle determinazioni di spese di rappresentanza, dei provvedimenti inerenti i rapporti con agenzie interinali che forniscono personale (indicando nominativi di chi lavora con l'Ente) adottati nell'anno 2022 e 2023 dalle società partecipate, enti pubblici vigilati e Consorzi della Provincia di Benevento”. La Iachetta ha poi concluso: “La richiesta è stata avanzata anche per accertare eventuali fatti costituenti illeciti o illegittimità amministrative e, se del caso, procedere alla predisposizione di opportuni segnalazioni anche all’Autorità Giudiziaria competente nell'interesse esclusivo dell'Ente e della comunità sannita”.