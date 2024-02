Depuratore a Benevento: si lavora come non era mai stato fatto L'assessore alle opere Pubbliche Pasquariello spegne le polemiche sollevate dall'opposizione

Tempi troppo lunghi per il depuratore a Benevento? L'assessore alle opere pubbliche fa chiarezza in particolare riguardo all'ipotesi della posa della prima pietra per il depuratore nel 2025 che ha sollevato le polemiche con l'opposizione che incalza parlando “solo di annunci vuoti”.

“Sul depuratore si fa spesso, e qualche volta volutamente confusione, - ha esordito a riguardo Mario Pasquariello -. E' bene dunque ricordare che la prima amministrazione Mastella è stata quella che ha recuperato i fondi che si stavano perdendo, grazie ad un intervento del sindaco con il Governatore De Luca.

Poi, mentre avevamo già dato il via ad alcune procedure (per l'individuazione del sito, e incontri con le associazioni) fu nominato, a livello nazionale, un commissario. Come è noto, infatti, l'Italia è in infrazione europea per la depurazione delle acque assente in molteplici comuni, tra cui anche Benevento. Da quel momento la palla è passata al commissario, e in questi anni se ne sono succeduti tre”.

E poi l'assessore alle opere pubbliche prosegue ““Il comune di Benevento rispetto alla struttura commissariale, che è quella che gestisce ed è responsabile della tempistica, non ha altro che dare un supporto tecnico, che prestiamo con un ingegnere che è responsabile del procedimento ma che in ogni caso deve sottostare ai tempi dettati dal commissario.

La procedura avanza, recentemente sono state affidate le indagini geologiche in contrada Scafa, il sito individuato per il depuratore, solo dopo ci potrà essere il via libera alla posa della prima pietra e alla realizzazione dei lavori. Ora – aggiunge ancora Pasquariello – che questo avvenga negli ultimi mesi del 2024 o nei primi del 2025 poco cambia, la cosa importante è aver recuperato i fondi”.

E poi mette in evidenza che “proseguono anche azioni che occorrono per l'opera. E' di qualche giorno fa la ripresa dei lavori per il collettamento fognario, per collegare le acque delle abitazioni al depuratore, a cominciare da Pantano per proseguire con Santa Clementina. Credo – conclude - che questi non siano vuoti annunci, è evidente che da sette anni a questa parte lavoriamo per il progetto della depurazione delle acque a Benevento come non era mai avvenuto nel passato”.