Giorgione (FI): il campo sportivo di Capodimonte va ripristinato La sollecitazione del consigliere comunale: la struttura va data in gestione

“Nella giornata di ieri si è tenuta la commissione consiliare sui Lavori Pubblici del Comune di Benevento presieduta dal Consigliere Luigi Scarinzi. In quella sede ho rappresentato la necessità di relazionare sul campo sportivo di calcio a 5 ubicato in zona Capodimonte che qualche anno fa, gestito da una società sportiva, fu sottoposto a sequestro da parte della DDA di Napoli ed attualmente versa in uno stato di totale abbandono oltre che oggetto di reiterati atti predatori" così in una nota a sua firma Gerardo Giorgione, Consigliere Comunale di Forza Italia.

"Questa struttura - prosegue - deve essere ripristinata e restituita ai cittadini della zona di Capodimonte e della città, assegnandola a qualche associazione che se ne potrà prendere cura e destinarla a una fruizione sociale, in favore di un rione che, con l’ulteriore insediamento abitativo Erp, necessita di spazi di accoglienza ad utilità in particolare per i minori e i giovani che vogliono praticare sport. Interesserò della questione anche l’onorevole Francesco Maria Rubano affinché sottoponga all’onorevole Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, quell’area meritevole di attenzione. Mi farò portavoce pressante di tale proposta a dimostrazione che l’impegno per la città non deve essere manifestato solo nei periodi pre elettorali, convinto che riceverò la disponibilità dei rappresentanti del governo cittadino e centrale nella realizzazione di questo importante recupero” ha concluso Giorgione.