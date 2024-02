Azienda sannita collabora con Nasa: i complimenti di Mastella "Erbagil ha contributo a missione Cygnus: motivo d'orgoglio per il Sannio"

"Mi sono complimentato stamane con i vertici di Erbagil, azienda che ha contribuito alla missione Nasa 'Cygnus Ng-20' con un prestigioso apporto tecnico-scientifico importante per la mitigazione degli effetti dell'invecchiamento cellulare. Esprimo soddisfazione per l'elevatissimo livello di interazione, tanto imprenditoriale quanto scientifica, che riesce a conseguire questa che è un'autentica eccellenza made in Sannio", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"In questo senso, non può che essere motivo d'orgoglio ricordare che quest'azienda, come annunciato dall'imprenditore Vincenzo Benevento in una conferenza a Palazzo Mosti nel maggio del 2023, si insedierà a ponte Valentino con un investimento da 20 milioni di euro che a regime genererà 100 nuovi posti di lavoro", conclude il sindaco Mastella.