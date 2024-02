Comunità Montana Fortore. Spina: "Convocata conferenza dei sindaci" Si discuterà di importanti progetti "qualificanti per l'area del Fortore"

Il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina, ha convocato, d'intesa con la Giunta Esecutiva e con il presidente del Consiglio generale, per mercoledì prossimo 14 febbraio, presso il Palazzo Ducale del Comune di Paduli, la Conferenza dei Sindaci dei comuni che rientrano nel perimetro dell'ente.

Essenzialmente tre gli argomenti sul tavolo, ciascuno meritevole di attenzione: a cominciare dalla presentazione del Piano Operativo del progetto “Italiae”, promosso dal Dipartimenti degli Affari Generali e delle Autonomie, per proseguire con la presentazione del progetto “Ufficio Europa Fortore” partorito nell’ambito di PICCOLI (Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale) di ANCI, e concludere con l’incontro ricognitivo ed aggiornamento con i responsabili ATO Rifiuti di Benevento. Parteciperanno il presidente di UNCEM Campania Vincenzo Luciano e i referenti dei due progetti suindicati. “Unitamente al vice presidente Giuseppe Addabbo, all’assessore Gianfranco Mottola e sieme al presidente del Consiglio generale Giacomo Falcone - spiega Zaccaria Spina - abbiamo inteso riattivare l’istituto della Conferenza dei Sindaci previsto dal nostro statuto, che abbiamo scelto di convocare anche in forma itinerante per un maggior coinvolgimento del territorio. L’obiettivo è quello di approfondire i progetti in questione, molto qualificanti per l’ente, condividendone i contenuti con i primi cittadini dei paesi che compongono la Comunità Montana”. “Quanto al terzo argomento, quello relativo all’ATO Rifiuti, è giusto discuterne alla luce di decisioni che ben presto dovremo prendere anche in riferimento alla suddivisione in sette sub-ambiti distrettuali tra cui il cosiddetto Sad Fortore”.