Ricci nuovo consigliere di Asea La disposizione del Presidente della Provincia Lombardi

L’avv. Giuseppe Ricci, 44 anni, è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Asea, interamente partecipata dalla Provincia di Benevento. Lo ha disposto con proprio Decreto il Presidente della Provincia Nino Lombardi. L’avv. Ricci prende il posto di un Consigliere di Amministrazione che nei giorni scorsi aveva rassegnato le dimissioni. Per individuare il nuovo Componente del Cda Asea, secondo le norme vigenti, era stata avviata lo scorso 1° febbraio una procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle candidature degli interessati a ricoprire l’incarico. Il Presidente Lombardi, sulla scorta delle domdande pervenute all’Ente, ha quindi individuato l’avv. Ricci a ragione delle «competenze e professionalità (titoli, esperienze e generale profilo di carattere non amministrativo in senso proprio)» e per gli «importanti legami con il tessuto culturale, giuridico e sociale del territorio Beneventano». Il nuovo Consigliere resta in carica fino alla scadenza del mandato ovvero sino al 22.9.2025.