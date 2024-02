"Da Forza Italia offese a Cacciano", la solidarietà dei consiglieri Pd Dopo la querelle sulla questione Telesina

"Lo stile in politica e per chi ambisce a fare politica è elemento irrinunciabile. Una conditio sine qua non per chi, a qualunque livello, esercita un mandato conferitogli dai cittadini. L'offesa immotivata, becera e anche violenta non ha nulla a che fare con il dibattito politico. Nulla! Non si può replicare con offese e livore (peraltro senza uno straccio di argomentazione e senza una firma dei sottoscrittori) ad una nota del segretario provinciale che argomenta nel merito, con una ricostruzione dei fatti e con linguaggio pacato (stile, appunto)".

I consiglieri comunali e provinciali del Partito Democratico sono al fianco del segretario Cacciano, condannando fermamente "la vergognosa nota del coordinamento provinciale di Forza Italia.

Appare peraltro evidente che il bagaglio culturale di cui è notoriamente fornito Giovanni basterebbe ampiamente per elevare sensibilmente la condizione di chi gli ha dato del somaro".