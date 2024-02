Marcella Sorrentino nuovo presidente provinciale di Noi Di Centro Mastella: "Saprà esercitare con personalità, determinazione e passione questo incarico"

Il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella ha proceduto alla nomina di Marcella Sorrentino alla presidenza provinciale del partito.

"Ringrazio Domenico Vessichelli, con cui ho condiviso la scelta delle dimissioni per ragioni di opportunità istituzionale.

Sono convinto che Marcella Sorrentino, forte dell'esperienza politica e amministrativa acquisita in un centro di rilevante importanza come Montesarchio, saprà esercitare con personalità, determinazione e passione questo incarico. Le formulo i migliori auguri di buon lavoro", afferma il segretario nazionale NdC.