I mastelliani: "Vicini a Scarinzi: ha scelto il ruolo di consigliere" Presunta incompatibilità tra consiglio e professione: "Ma certi che problematica sarà risolta"

"Esprimiamo la nostra vicinanza umana e politica all'amico consigliere Luigi Scarinzi, che nei giorni scorsi ha dato prova di attaccamento alla città e al mandato elettorale conferitogli dai cittadini, a discapito della sua attività professionale svolta fino ad oggi. Luigi Scarinzi, che rappresenta i cittadini di Benevento da quasi venticinque anni e sempre con un elevatissimo numero di consensi a testimonianza del suo radicamento sul territorio, si è trovato a dover scegliere tra l' incarico ricoperto all' interno della sua Azienda e il ruolo di consigliere comunale a causa di una presunta incompatibilità sancita da un parere dell'Anac (primo e unico caso in assoluto) , la stessa Anac che su un caso identico si è espressa in senso opposto. E Luigi Scarinzi ha fatto la scelta più difficile e penalizzante rinunciando al suo incarico professionale restando fedele al mandato elettorale conferitogli dai cittadini di Benevento, dando il suo solito contributo alla maggioranza che amministra la città.

E questo gli fa onore e per questo lo ringraziamo. Ma siamo certi che la magistratura amministrativa ripristinerà l'ordine e Scarinzi tornerà a svolgere il suo ruolo professionale che ha svolto nel migliore dei modi e che ha ampiamente meritato di svolgere dopo tanti anni di servizio all'interno dell'Azienda Sanitaria di Benevento", lo scrivono in una nota il Sindaco Clemente Mastella, gli assessori della Giunta e i consiglieri della maggioranza a Palazzo Mosti.