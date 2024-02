Pnrr, tavolo in Comune per fare il punto sui progetti De Pierro: "Step tecnico preliminare: nei prossimi giorni convocherò gli assessori"

Il vicesindaco con delega al coordinamento del Pnrr Francesco De Pierro ha coordinato, stamane, un tavolo tecnico con i dirigenti dei settori impegnati nella realizzazione di progetti finanziati con i fondi del Piano di ripresa e resilienza.

La riunione, convocata dal coordinatore della struttura interna di controllo e monitoraggio Riccardo Feola, ha analizzato lo stato di avanzamento e il cronoprogramma di tutti i programmi finanziati con le risorse del Pnrr con focus specifici sui tempi di realizzazione e il rispetto degli obiettivi intermedi imposti dalla normativa comunitaria che sottende Next Generation Eu. Al termine dell'incontro il vicesindaco De Pierro ha anticipato che la fase di coordinamento e monitoraggio sarà esercitata anche mediante un tavolo tecnico generale a cadenza mensile e attraverso incontri specifici presso i singoli settori.

"Il tavolo di stamane ha rappresentato uno step tecnico di natura preliminare e introduttiva. Un passaggio necessario per esordire, in piena contezza, nell'esercizio della delega che mi è stata conferita dal sindaco Clemente Mastella. Nei prossimi giorni convocherò i colleghi assessori che già lavorano proficuamente al Pnrr, per concordare le forme di cooperazione, politica e amministrativa, necessarie ad armonizzare la struttura di coordinamento del Pnrr e il lavoro che su questo versante svolgono i singoli settori", sottolinea il vicesindaco De Pierro.