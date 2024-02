Sorrentino: "Orgogliosa di essere presidente provinciale Ndc" "Mastella è il politico più importante della provincia di Benevento, ha brand di rilievo nazionale"

"Sono particolarmente orgogliosa della nomina a presidente provinciale di Noi di Centro: la carica cui mi ha designato il segretario nazionale Clemente Mastella, che ringrazio, rappresenta da un canto una gratificazione, dall'altro una responsabilità di cui mi sento onorata", lo scrive in una nota la neo presidente provinciale NdC Marcella Sorrentino.

"La comunità politica di Noi di Centro è la più importante in provincia di Benevento e a livello nazionale si è conquistata uno spazio strategico nel processo riaggregativo dell'area moderata e centrale dello scacchiere politico. Chi - mescolando irriconoscenza e miopia politica - non riconosce questo lo fa solo per confondere le acque e sminuire la dimensione di NdC. Ma lo fa vanamente. Clemente Mastella è senz'altro il politico più importante e popolare della provincia di Benevento e il suo brand ha un rilievo di natura nazionale: lo sa bene anche chi - dopo avere giovato di queste qualità - oggi lo dimentica o minimizza goffamente. Noi guardiamo alla nostra strada: siamo sicuri che già dai prossimi appuntamenti elettorali potremo raggiungere risultati di rilievo", conclude Sorrentino.