Giglio (Fdi): "In Via Paga illuminazione pubblica fuori uso da giorni" "Residenti al buio: si ripristino condizioni di sicurezza"

Domenico Giglio, militante di Fratelli d'Italia a Benevento, denuncia che in Via Paga da giorni l'illuminazione pubblica risulta non funzionante, causando disagi ai residenti della zona: "Da diversi giorni - scrive l'attivista di Fratelli d'Italia - l'illuminazione pubblica di via Francesco Paga è fuori uso, lasciando al buio residenti, commercianti nonché la zona del pronto soccorso dell'ospedale. Questa situazione non solo causa disagi pratici, ma potrebbe anche innescare problemi di sicurezza pubblica".

Di qui la richiesta di un intervento che ripristini l'illuminazione pubblica in una zona dove è presente anche il pronto soccorso dell'ospedale FatebenefratellI: "È essenziale un intervento celere per ripristinare l'illuminazione e garantire la sicurezza di chi vive e lavora in questa zona.

Si spera in una celere risoluzione da parte delle autorità competenti affinché risolvano prontamente questo problema, assicurando un ambiente sicuro e ben illuminato per ripristinare la normalità e la sicurezza nell'area".