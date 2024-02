Rubano (FI): "Pnrr, con governo di centrodestra Italia prima in Europa" "Per attuazione degli obiettivi: stimolo a continuare su questa strada"

"La Commissione Ue, nella sua valutazione di medio-termine sul Pnrr pubblicata poche ore fa, certifica che l’Italia è al primo posto in Europa per attuazione degli obiettivi previsti. Questa è una grande notizia, ma non una sorpresa, perché vediamo ogni giorno l’efficienza e il grande lavoro di questo governo di centrodestra. L’attuazione del Pnrr italiano procede a grande velocità in termini di obiettivi, riforme e investimenti realizzati. Questo è per noi uno stimolo a continuare su questa strada con la garanzia di un esecutivo di centrodestra totalmente orientato al bene del Paese e con il ruolo decisivo e strategico di Forza Italia”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e vice coordinatore regionale di Forza Italia Campania.