Fratelli d'Italia: Salvatore Rapuano lascia il partito Era componente del direttivo provinciale. Contatti aperti con Forza Italia

Già al termine l'esperienza di Salvatore Rapuano in Fratelli d'Italia. Nello scorso mese di Novembre Rapuano, presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Torrecuso, era stato eletto nel direttivo provinciale di Fratelli d'Italia.

Notizia delle ultime ore il protocollo di una missiva indirizzata al Senatore Domenico Matera e al leader del partito Giorgia Meloni con le dimissioni da Presidente del circolo di Fratelli d'Italia di Torrecuso, da componente del direttivo provinciale del partito e la fuoriuscita dallo stesso.

I rumors parlano di Rapuano in dialogo con Forza Italia per il tramite del vice segretario provinciale Domenico Parisi: a breve ci potrebbe essere un incontro con il deputato Francesco Maria Rubano.