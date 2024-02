Martusciello: "Mastella mai in Forza Italia". Mastella: "D’accordo" Lo scambio social tra il sindaco e il segretario regionale azzurro...e il ribollire della base

“Leggo di un mio presunto passaggio a Forza Italia. E' cosa che non esiste”. Scrive il sindaco Clemente Mastella su Facebook.

“Leggo di un tuo passaggio a Forza Italia. E' cosa che non esiste” risponde su Facebook Fulvio Martusciello.

“Lo so bene, una volta tanto siamo d'accordo” controreplica Mastella.

E' il simpatico scambio social avvenuto ieri sulla pagina di riferimento del sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente Mastella e il segretario regionale di Forza Italia e uomo forte di Tajani Fulvio Martusciello.

L'oggetto sono i rumors che vorrebbero Mastella in trattative con Forza Italia, partito che d'altronde come lui stesso ha chiarito conosce bene, per i suoi trascorsi e per i suoi rapporti di stima. Rumors smentiti dallo stesso Mastella, che per le prossime europee come noto ha scelto di correre con Italia Viva: prospettiva che però non fa fare i salti di gioia ad alcuni dei suoi, quelli con lo sguardo più verso il centrodestra, siano essi sindaci o amministratori.

Via social però, Martusciello ha chiuso la porta. Mastella...pure.

Silente sul tema il deputato azzurro e pupillo sannita di Martusciello e Tajani e dalla segreteria sannita di Forza Italia l'unico commento in merito è "Francesco è quantomai sereno".