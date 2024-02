"Aiutiamo gli agricoltori in questa battaglia: il cibo è vita" La posizione della segretaria provinciale Forza Nuova Benevento

"Dopo le assurde e persecutorie condanne politiche emerse fino ad ora dai processi contro le sacrosante proteste del 9 ottobre 2021 in tema di green pass obbligatorio per andare a lavorare Forza Nuova ancora una volta oggi come il 9 ottobre si schiera in difesa del suo popolo".

Così un una nota la segreteria provinciale Forza Nuova Benevento.

"Forza Nuova nel Sannio come in tutta Italia è con il popolo della terra. Il popolo della terra in Italia come in Europa rappresenta l'unica vera garanzia di sopravvivenza della nostra civiltà. Solo la terra protegge i valori della fede e garantisce continuità demografica.

Bruxelles attraverso la transizione verde, tasse e regole assurde cerca di spopolare e desertificare le campagne, marginalizzare l'agricoltura e sradicare l'uomo dalla terra.

Si dice, spesso in Italia e non solo che l'agricoltura sia una leva fondamentale per l'economia di un paese, garanzia alla sua importanza in termini di occupazione alla risposta garantita al fabbisogno nazionale di CIBO.

Questo governo come i precedenti, finge di essere con gli agricoltori ma in realtà firma tutte le leggi e le regole peggiori, favorendo, multinazionali e grandi imprese permettendo l'entrata di prodotti di bassa qualità ( es. grano canadese, olio tunisino ecc.) senza il popolo della terra l'Italia muore. Forza Nuova e da sempre con il popolo della terra".