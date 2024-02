Si è costituito il Comitato per la Riforma Costituzionale Sannio Obiettivo: seguire l’iter della riforma costituzionale, cosiddetta, del Premierato

Si è costituito, presso la sede del Cesvob, palazzo del volontariato, viale Mellusi, il “Comitato per la Riforma Costituzionale Sannio”. Il verbale redatto dalla dottoressa Marcarelli è agli atti del comitato. Il comitato è organismo aperto, libero. Tutti, se vogliono, possono iscriversi e, naturalmente, se vogliono, partecipare alle sue iniziative.

Il comitato si è assunto il compito di seguire l’iter della riforma costituzionale, cosiddetta, del Premierato con dibattiti discussioni approfondimenti, confronti, altre iniziative, coinvolgendo nelle forme possibili tutti gli elettori e le forze politiche e culturali sannite. Prescindendo dagli schieramenti.

Il comitato è costituito dai seguenti cittadini: Francesco Agozzino, Silvio Baccari, Danilo Boscaino, Alberto Capozzi, Fernando De Gregorio, Giuseppe De Ioanni, Antonio Follo, Monica Iachetta, Bartolomeo Iannace, Serena Marcaralli, Angelo Marino, Sergio Mostacciuolo, Antonietta Sparaneo, Raffaele Simone, Giovanni Zarro,

Nicola Zotti, Salvatore Zotti.

Il comitato si riunirà nei prossimi giorni per darsi una efficace organizzazione, interna, e per la approvare il 1º programma di attività.