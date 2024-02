Forza Italia, Feleppa: "Congresso straordinario: con Rubano squadra vincente" "Grande momento di confronto: siamo più uniti che mai attorno a Rubano e Tajani"

Il congresso nazionale di Forza Italia si è concluso con un successo straordinario, oltre ogni aspettativa. Il Sannio, con i suoi rappresentanti, c'era, presentandosi all'appuntamento con i suoi delegati con il proprio leader onorevole Rubano per dimostrare la forza del gruppo e la solidità della squadra che si sta consolidando sul territorio, giorno dopo giorno. La provincia e la città di Benevento hanno avuto modo di approfondire questioni politiche, confronti e tematiche importanti con spunti e riflessioni che spingono il partito ad grosso passo in avanti. La squadra a guida dell'onorevole Rubano si presenterà anche ai prossimi appuntamenti più unità che mai al fianco della consolidata figura di Tajani, indiscussa e insostituibile alla guida del partito dopo l’elezione all'unanimità quale segretario nazionale. Il Congresso nazionale è stato un grande momento di confronto e di democrazia, dove una nutrita presenza di militanti ha dimostrato che una squadra forte vince e Forza Italia è una forza politica vincente” così in una nota a sua firma Angelo Feleppa, responsabile provinciale ambiente, energia e Protezione Civile.