Domenica torna "Con il Benevento lo sport sannita al Vigorito" Ospiti questa settimana L'Asd Scuola Calcio Intercolline e l'aad Sanniti five Soccer

Continuano gli appuntamenti “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, il progetto del Benevento Calcio nato per valorizzare le associazioni sportive del territorio durante le gare casalinghe della prima squadra. il club giallorosso accoglierà due nuove realtà della provincia: ASD Scuola Calcio Intercolline di Ceppaloni e ASD Sanniti Five Soccer.

L'Associazione Sportiva Scuola Calcio Intercolline, è una storica realtà di Ceppaloni, fondata nel 1985, dedicata alla formazione sportiva ed educativa dei giovani, con importanti partecipazioni ai campionati provinciali e regionali F.I.G.C..

L'ASD Sanniti Five Soccer, fondata nel 2013, oltre al calcio a 5 gestisce una scuola calcio in costante crescita con oltre 90 bambini, operando nella propria struttura, Casa Sanniti, di Benevento, con rigoroso impegno e dedizione verso la formazione dei più giovani.



Domenica 14 dicembre 2025, durante l'intervallo di Benevento-Giugliano, con calcio d’inizio alle 17:30, i tesserati delle due società sfileranno per un emozionante giro di campo, accompagnati da dirigenti e allenatori. Lo speaker condividerà con il pubblico il cammino delle due società e la passione con cui sostengono lo sport sannita.