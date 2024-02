Telesina, consegnata progettazione esecutiva "Presto le quattro corsie" Ferrante: "Raddoppio è opera che seguo personalmente in sinergia con Anas"

Con la avvenuta consegna questa mattina da parte di Anas della progettazione esecutiva dei lavori di raddoppio della strada statale 372 "Telesina", che portera' all'adeguamento a quattro corsie del primo lotto tra gli svincoli di San Salvatore Telesino e Benevento, "si compie un passo ulteriore lungo quel percorso di crescita infrastrutturale del Sannio e del nostro Mezzogiorno, atteso da tempo". Lo scrive in una nota il sottosegretario di stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), Tullio Ferrante .

La progettazione esecutiva, "che sara' completata entro il prossimo mese di agosto, per poi dare concreto avvio ai lavori in autunno, permette di considerare definitivamente superato il contezioso inerente la procedura di appalto che per oltre tre anni ha interessato l'opera , frenandone l'iter realizzativo", aggiunge Ferrante . "Il raddoppio della 'Telesina' - opera che seguo personalmente in stretta sinergia con la struttura commissariale e con Anas - oltre ad un significativo innalzamento del livello di sicurezza dei collegamenti su quel tratto viario nevralgico per il territorio campano, testimonia l'attenzione che il governo riserva allo sviluppo infrastrutturale dell'intero Mezzogiorno", concludono.