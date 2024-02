Rubano (FI): "Raddoppio Telesina porterà boom economico per il territorio" Il deputato: "Grande soddisfazione per la notizia della consegna della progettazione esecutiva"

"Con grande soddisfazione accolgo la notizia della consegna della progettazione esecutiva per il raddoppio della strada statale 372 "Telesina", comunicatami stamane dagli uffici competenti. Dopo cinquant'anni, siamo finalmente in procinto di vedere realizzato un progetto fondamentale per migliorare la viabilità e la sicurezza dei collegamenti nel territorio campano. Quest'opera rappresenta un impegno tangibile verso il benessere e la prosperità della nostra comunità. Come promesso agli elettori, continueremo a seguire da vicino lo sviluppo di questo progetto, collaborando con le autorità competenti e sostenendo il governo nell'importante compito di portare a termine tutte le iniziative comprese nella nostra agenda politica. Il raddoppio della "Telesina" non è solo un'infrastruttura, ma un simbolo di progresso e di speranza per il nostro territorio perché quest’opera genererà un boom economico per famiglie ed imprese senza precedenti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.” Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Rubano.