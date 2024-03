Rubano (FI) in visita nel carcere minorile di Airola "Forza Italia sempre attenta a monitorare le condizioni degli operatori e dei detenuti"

"Questa mattina mi sono recato presso l’IPM di Airola per un incontro istituzionale con la nuova direttrice dottoressa Eleonora Cinque, ma anche con tutto il personale e gli operatori impegnati nella struttura minorile. A tutti va il mio personale apprezzamento per l’impegno quotidiano che profondono e la dedizione al lavoro che ho avuto modo di constatare nel visionare la condizione dei giovani detenuti".

Cos' il deputato sannita Francesco Maria Rubano a margine della sua visita all'intenro del carcere minorile di Airola in Valle Caudina.

"Forza Italia - ha rimarcato l'onorevole Rubano - è sempre attenta a monitorare la condizione generale negli istituti di detenzione sia per quanto concerne gli operatori ed il loro lavoro quotidiano sia per ciò che riguarda i detenuti. Personalmente proseguirò a monitorare costantemente gli istituti penitenziari della zona" così in una nota a sua firma l'onorevole Francesco Maria Rubano.