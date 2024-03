Ambulanze ed emergenza nel Sannio: Zinzi interroga il ministro della Salute "Sindaci, Medici e Sindacati hanno protestato per la scelta della demedicalizzazione"

Interrogazione del parlamentare casertano della Lega, Gianpiero Zinzi, sul tema dell'emergenza nel Sannio.

Nel testo indirizzato al ministro della Salute il vicecommissario della Lega spiega: “ l’Asl di Benevento, inspiegabilmente, già a far data dal 1° luglio 2023, ha avviato la demedicalizzazione di quattro ambulanze su dieci. A breve, la medesima Asl procederà alla demedicalizzazione di tutte le ambulanze del servizio emergenza 118 sull’intero territorio della provincia;

l’Asl di Benevento non ha mai adottato il servizio di pronta disponibilità, disciplinato dall’art. 27 del CCNL di settore, «caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell’ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall’Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture»;

l’attività del 118 affronta condizioni cliniche e assistenziali ad elevato rischio e il malfunzionamento del sistema di trasporto infermi rappresenta uno degli eventi sentinella di particolare gravità potenzialmente evitabili che devono essere prevenuti in ragione della raccomandazione n. 11/2010 del Ministero della salute;

la demedicalizzazione delle ambulanze contrasta con i principi dello «sviluppo dell’assistenza territoriale» e del potenziamento della «rete territoriale di soccorso» dettati dal DM 70/2015 e DM 77/2022;

la scelta dell’Asl di Benevento contrasta anche con l’obiettivo prioritario del SSN che è quello di offrire assistenza di alta qualità ed in condizioni di massima sicurezza;

con la demedicalizzazione delle ambulanze, mancando la funzione di filtro, aumenteranno i ricoveri dalla rete 118, andando a congestionare ulteriormente una rete ospedaliera, come quella sannita, già molto intasata;

numerosi Sindaci del territorio, l’Ordine dei Medici e diversi sindacati hanno protestato, anche a mezzo stampa, per la scelta della demedicalizzazione decisa dall’Asl di Benevento;

dalla rassegna stampa emergono dati preoccupanti, come la morte di pazienti durante i soccorsi per la problematica del trasporto infermi e all’ambulanza senza medico in alcuni comuni della provincia di Benevento (San Bartolomeo in Galdo, Ginestra degli Schiavoni, Cusano Mutri)".



Nel merito Zinzi chiede di sapere: " se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda promuovere iniziative, per quanto di competenza, a tutela della salute pubblica, anche valutando la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive, per verificare la situazione in essere, eventuali profili di responsabilità e garantire un adeguato servizio trasporto infermi emergenza 118 nel territorio sannita, nel rispetto delle norme e raccomandazioni nazionali in materia".