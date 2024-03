Airola, Antonio Falco (Forza Italia): "Rubano sempre attento al territorio" Il coordinatore provinciale di Forza Italia Valle Caudina dopo la visita del deputato ad Airola

"Ringrazio l'onorevole Francesco Maria Rubano venuto ieri in visita presso il Municipio di Airola. In questa sede, ha incontrato gli amministratori locali e dirigenti del Comune, tra questi il sindaco Vincenzo Falzarano, il neo vicesindaco Michele Napoletano e il consigliere comunale Carmine Influenza questi ultimi esponenti provinciali di Forza Italia".

Così in una nota Antonio Falco, coordinatore provinciale di Forza Italia Valle Caudina che spiega: "Presente anche la consigliera provinciale Anna Iachetta. Varie le problematiche affrontate per le quali il nostro parlamentare ha mostrato sin da subito interesse e attenzione al fine di un approfondimento e risoluzione. L’onorevole Rubano non ha voltato mai le spalle al territorio, il suo è un nuovo modo di interpretare la politica fatta di vera vicinanza e impegno costante”.