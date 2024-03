Visita vertici di Fratelli d'Italia in Questura e al Comando provinciale Arma Matera: "nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”

Una delegazione di Fratelli d'Italia "solidarizza con le forze dell'ordine, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche".

Questa mattina, infatti, una delegazione formata dal presidente provinciale del partito, il senatore Domenico Matera, insieme al vicepresidente provinciale Alessio Scocca e al responsabile provinciale organizzazione Ciro Vallone, si è recata in vista alla locale Questura, dove ha incontrato il Questore Giovanni Trabunella. Successivamente, la delegazione di FdI si è recata al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, ricevuti dal Comandante, il Colonnello Enrico Calandro.

“Le forze dell'ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, spiegano in una nota gli organizzatori dell’iniziativa.

“Le istituzioni - continuano - hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino.

Le Forze dell'ordine ci hanno ringraziato per la visita e la solidarietà espressa: Fratelli d’Italia continuerà a far sentire loro tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi la sicurezza e la legalità, come ogni giorno fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo”.