Miasmi, Rosa: "Comune sempre attento, brutta pagina gli attacchi personali" L'assessore: "Attività meticolosa dell'ente, senza sconti ad alcuno"

Il caso miasmi arriva in consiglio comunale, con la relazione in merito dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa che ha illustrato le attività del comune in merito, a suo dire puntuali ed esaurienti per far luce sul caso.

Rosa focalizza la sua relazione sui controlli chiesti ogni volta che sono giunte le segnalazioni, e sulla volontà di relazionare in merito già a novembre: “ero già pronto a relazionare in merito per rispondere all'interrogazione nel question time dello scorso novembre. Circostanza che non si è verificata per assenza di chi aveva presentato l'interrogazione: gli stessi che oggi parlano di mancanze e omissioni, aggiungendo peraltro volgari insinuazioni, a mezzo stampa... e che avrebbero potuto fugare ogni dubbio semplicemente presenziando nei luoghi istituzionali dove sono stati eletti. Appare evidente che l'attività svolta nel merito , per quanto di mia competenza è stata totale, meticolosa, attenta, chiedendo controlli e mettendo a conoscenza ogni organo deputato senza fare sconti ad alcuno”.

E a margine dell'intervento in consiglio spiega: “Il settore Ambiente del Comune di Benevento ha espletato la sua funzione di monitoraggio compulsando tutti gli organi deputati al controllo, lavorando quotidianamente sulla vicenda: dai carabinieri all'Asi, dall'Arpac all'Asl al fine di poter far luce su una problematica che ha creato e crea disagi alla popolazione. Il Comune ovviamente non è l'organo deputato a fare controlli: c'è l'Arpac, che ha fatto e sta facendo i controlli. Noi abbiamo fatto tutto quanto possibile. Le accuse? Brutta pagina politica, come sempre quando si scende nel personale. Accusare ingiustamente dispiace, ma ringrazio il Sindaco, il Vice Sindaco e la mia maggioranza per avermi mostrato stima e solidarietà”.