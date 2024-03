Igiene urbana, ok affidamento all'Asia Rosa: "Ratifica avverrà in consiglio comunale"

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato la delibera di presa d'atto della relazione (ex articolo 14 del disegno legislativo 201 del 2022) per l'affidamento, in house providing, del servizio di igiene urbana sul territorio cittadino ad Asia spa.

"Si tratta - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa nell'illustrare i contenuti del provvedimento - di un passaggio tecnico fondamentale per l'affidamento del servizio di igiene urbana: l'Esecutivo ha preso dell'analisi positiva, da parte del dirigente, della proposta gestionale di Asia: ora - previo esame della Commissione Ambiente - la ratifica definitiva spetterà al Consiglio comunale".

Nella stessa seduta approvato anche il protocollo d'intesa con Enel XWay per l'installazione di ricarica per veicoli elettrici.